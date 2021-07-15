Тобольского депутата, сбившего полицейского, задержали

В Тобольске против депутата городской думы Сергея Вакарина возбудили уголовное дело. Он подозревается в применении насилия по отношению к полицейскому. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

«В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении инспектора ДПС. СК возбудил уголовное дело в отношении депутата Тобольской гордумы седьмого созыва», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

По версии следствия, 13 июля вечером на восьмом километре дороги Тобольск — деревня Байгара наряд ГИБДД остановил подозреваемого, который, управляя Mercedes, нарушил правила дорожного движения. Водитель пересек сплошную линию разметки, неоднократно выезжал на полосу встречного движения в зоне действия знака «Обгон запрещен» и пытался скрыться от экипажа ГИБДД.

Кроме того, депутат не подчинился требованиям инспектора ДПС выйти из автомобиля. Вместо этого водитель внезапно начал движение. Когда сотрудник попытался остановить депутата, то получил повреждения, а нарушитель в итоге скрылся с места в неизвестном направлении.

Пострадавший инспектор получил медицинскую помощь. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.