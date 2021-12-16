Тобольский автосалон выиграл суд против мошенника

Автосалон «Азия Авто» отсудил компенсацию у жителя Тобольска, который обманным путем бесплатно получил новую машину. Об этом сообщило агентство URA.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области.

Мошеннику теперь предстоит выплатить компании 200 000 рублей, на которые машина подешевела с тех пор, как он приобрел ее.

«Тоболяк Николай Рублев оформил фальшивое платежное поручение на сумму 830 900 рублей и получил в обмен автомобиль LADA XRAY GAB 110», — рассказали в ведомстве.

Машину у мужчины изъяли и вернули обратно в автосалон.