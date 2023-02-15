15 февраля 2023, 12:12
Тюменцам, продавшим контрафактный алкоголь, вынесли наказание
В Тюмени суд вынес приговор двум местных жителям, от контрафактного алкоголя которых скончалась женщина. Об этом написал сайт nashgorod.ru.
В ноябре 2021 года мужчина приобрел алкоголь, содержащий метиловый спирт, у своего знакомого, в отношении которого затем возбудили уголовное дело. В январе 2022 года после употребления этого напитка скончалась женщина.
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Обвиняемым назначили 2,5 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии.
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