Криминал 15 февраля 2023, 12:12 Тюменцам, продавшим контрафактный алкоголь, вынесли наказание

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В Тюмени суд вынес приговор двум местных жителям, от контрафактного алкоголя которых скончалась женщина. Об этом написал сайт nashgorod.ru.

В ноябре 2021 года мужчина приобрел алкоголь, содержащий метиловый спирт, у своего знакомого, в отношении которого затем возбудили уголовное дело. В январе 2022 года после употребления этого напитка скончалась женщина.

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Обвиняемым назначили 2,5 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии.

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