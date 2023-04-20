Криминал 20 апреля 2023, 16:47 Тюменца задержали по подозрению в двойном убийстве, которое он пытался замаскировать под пожар

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В Тюмени 17 апреля после пожара в вагончике на улице Комарова обнаружили тела мужчины и женщины. Однако экспертиза показала, что погибли они не от огня, а от полученных ранее травм. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Тюменской области.

На телах погибших обнаружили следы избиения, значит их смерть была насильственной. Спустя время сотрудники органов обнаружили подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель.

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Как предполагают следователи, пара выпивала вместе со знакомым. В какой-то момент между ними произошла ссора, из-за чего злоумышленник схватил металлическую трубу и до смерть забил супругов. Они погибли полученных травм. Чтобы скрыть следы преступления, молодой человек устроил пожар.