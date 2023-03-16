Криминал 16 марта 2023, 13:44 Тюменца приговорили к 6,5 года тюрьмы за склонение подростка к сексуальным действиям

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Районный суд Тюменской области приговорил местного жителя к шести годам и шести месяцам лишения свободы за склонение несовершеннолетней девушки к отношениям сексуального характера. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

По данным следствия, мужчина неоднократно понуждал девушку, не достигшую шестнадцатилетнего возраста, к действиям сексуального характера путем шантажа.

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Отмечается, что осужденный угрожал подростку распространить информацию о ее личной жизни.

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