16 марта 2023, 13:44
Тюменца приговорили к 6,5 года тюрьмы за склонение подростка к сексуальным действиям
Районный суд Тюменской области приговорил местного жителя к шести годам и шести месяцам лишения свободы за склонение несовершеннолетней девушки к отношениям сексуального характера. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.
По данным следствия, мужчина неоднократно понуждал девушку, не достигшую шестнадцатилетнего возраста, к действиям сексуального характера путем шантажа.
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Отмечается, что осужденный угрожал подростку распространить информацию о ее личной жизни.
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