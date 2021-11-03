Тюменца осудили за нападение на полицейского

Жителя Тюменского района приговорили к двум годам и трем месяцам колонии строгого режима. Причиной послужили попытки разрезать сожительницу и участкового полицейского бензопилой. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области.

Ситуация произошла 16 июня 2021 года. В момент преступления мужчина был в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома на улице Мостовая в селе Червишево. Между мужчиной и его сожительницей завязался конфликт. Женщина обвиняла осужденного в хроническом пьянстве.

«Михаил взял бензопилу и принялся пилить баню. Хозяйка попыталась остановить вандала, но тот пригрозил распилить и ее», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшая вызвала полицию. Когда полицейский приехал, задержанный пригрозил бензопилой и ему. В итоге сотрудник органов применил газовый баллончик, чтобы обезвредить злоумышленника.