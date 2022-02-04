Тюменца осудили за избиение сожительницы сына из-за постоянных пьянок

Жителя Тюменской области, ударившего сожительницу сына бидоном, осудили. Он проведет на обязательных работах 220 часов. Об этом сообщил nashgorod.ru.

По решению Сладковского районного суда признан виновным в том, что ударил партнершу своего сына бидоном, устав от их непрекращающихся пьянок.

По данным издания, мужчина прошлым летом предложил сыну с его сожительницей, которые все это время жили у него, переехать в другое место. В ответ женщина схватила его за волосы. После чего он и ударил ее трижды бидоном по голове. Женщина получила рвано-ушибленную рану. Это расценивается как легкий вред здоровью.

На судебном заседании мужчина признал себя виновным не только в этом, но и в краже осенью того же года у соседа 40-литровой алюминиевой фляги и самодельной металлической коляски общей стоимостью 1939 рублей.

По сумме деяний суд и назначил ему 220 часов обязательных работ.