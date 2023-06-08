Криминал 08 июня 2023, 18:34 Тюменца осудили на 9 лет за убийство беременной возлюбленной

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В Тюменской области местного жителя осудили за убийство и ограбление беременной женщины. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

Мужчина сначала ограбил квартиру возлюбленной, а потом избил ее. Узнав, что она потеряла ребенка после побоев, злоумышленник схватился за нож и изрезал женщину, которая от полученных травм скончалась.

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Убийцу приговорили к девяти годам тюрьмы.

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