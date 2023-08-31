Криминал 31 августа 2023, 15:53 Тюменца осудили на 13 лет за убийство и попытку скрыть преступление

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В Тюмени мужчина, который убил знакомого и пытался скрыть преступление под видом поджога, получил 13 лет тюрьмы. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

Как установил суд, в ноябре прошлого мужчина выпивал со своим знакомым у него в гостях. Их досуг вскоре омрачила ссора, переросшая в драку. Тогда гость сначала избил хозяина дома табуреткой, а потом зарезал его. Чтобы скрыть это, тюменец поджег дом, причинив еще около миллиона ущерба.

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Кроме заключения, осужденного обязали выплатить родственникам убитого около 500 тысяч рублей.

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