Криминал 14 февраля 2024, 17:07 Тюменца, оставившего сестру умирать на морозе, приговорили к 3 годам колонии

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Жителя Голышмановского района приговорили к трем года колонии общего режима за избиение сестры и оставление ее в опасности. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службы судебной системы Тюменской области.

В октябре пьяный мужчина поссорился с сестрой, поэтому выгнал ее из дома и спустил с лестницы. Затем на улице несколько раз ударил черенком от лопаты и оставил лежать в тачке у колодца. От переохлаждения женщина умерла. Преступник признал свою вину и раскаялся.

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