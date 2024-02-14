14 февраля 2024, 17:08
Тюменца будут судить за совершенное 13 лет назад убийство
Тюменца ждет суд за двойное убийство, совершенное в селе Мокроусово в 2011 году. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по Курганской области.
Мужчину обвиняют в том, что он сначала избил двух собутыльников, а потом поджег дом, чтобы скрыть следы. Обе жертвы скончались от отравления угарным газом.
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Лишь в прошлом году удалось установить, что к убийству причастен 33-летний мужчина. Его задержали, уголовное дело передали для рассмотрения в суд.
Преступления
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