Криминал 26 декабря 2022, 08:19 Тюменского «Робина Гуда» приговорили к 10 годам тюрьмы Веб-дизайнера из Тюмени осудили за нападения на бизнесменов, о которых писал Forbes

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Кузьминский райсуд Москвы приговорил веб-дизайнера из Тюмени Андрея Ферриса к 10 годам колонии строгого режима за разбой. Он с другими участниками группировки вывозил бизнесменов за границу и отнимал деньги. Жертв мужчина выбирал по интервью в журнале Forbes, рассказал «Коммерсант».

Следователи не смогли выяснить, кто именно создал банду, но узнал, что она состояла из двух блоков — айтишников и боевиков. Осудили только 33-летнего веб-дизайнера. Именно он подбирал по статьям в СМИ будущих жертв, приглашал их на встречу с сообщниками и сопровождал.

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По такой схеме, например, обманули 35-летнего бизнесмена Андрея Коновалова. В 2019 году в Forbes вышло его интервью, а спустя время мужчина получил коммерческое предложение от «группы инвесторов», которую якобы возглавляли два брата — Максим и Михаил. Андрей Феррис в роли первого встретился с бизнесменом в Москве и предложил вложить в его производство БАДов миллион долларов, но попросил съездить для этого в Таиланд — по легенде, там находился второй брат, который должен принять окончательное решение. На вилле в Бангкоке ему распылили в лицо газовый баллончик, надели наручники и балаклаву, представились сотрудниками ФСБ и продержали девять дней, пока не сняли со счета в американском банке все деньги. С учетом похищенных личных вещей ему нанесли ущерб на сумму 5 миллионов 762 тысячи рублей.

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Банда ограбила по такой же схеме еще двух бизнесменов, которых заманили в Турцию и Латвию. Андрей Феррис вину не признал. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.