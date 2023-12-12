Криминал 12 декабря 2023, 18:42 Тюменского пенсионера обокрала молодая возлюбленная

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В Тобольске в полицию обратился 64-летний пенсионер, который заявил, что его обокрала 32-летняя возлюбленная. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюменской области.

Мужчина рассказал, что сделал для дамы сердца дубликат карты. А потом с его счета пропали 20 тысяч рублей. Молодую женщину быстро задержали, и она призналась что перевела деньги с карты пожилого ухажера на счет знакомого. Потом потратила их на еду и алкоголь. Возбуждено уголовное дело.

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