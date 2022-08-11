Тюменского паралимпийского чемпиона обвинили в педофилии

Почетного гражданина Тюмени, паралимпийского чемпиона по плаванию обвинили в педофилии. Мать их общего сына заявила, что мужчина неоднократно домогался мальчика, пишет Telegram-канал Mash.

Мать несовершеннолетнего ребенка заявила, что сын стал рассказывать странные пошлые вещи после визита к отцу.

Женщина вызвала скорую и продолжила расспрашивать сына. Она выяснила, что отец запер ребенка в сауне и не разрешил выходить, как говорит ребенок, за то, что рассказал обо всем маме.

По словам матери мальчика, она уже дважды писала заявление в СК на своего бывшего. Однако в следственных органах не отнеслись серьезно к словам ребенка и дело закрыли, утверждает женщина.

Сам паралимпийский спортсмен отрицает обвинений и заявляет, что мать его ребенка настроена против его общения с сыном.