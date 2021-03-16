Тюменский таксист сбил детей и пытался обмануть полицию

Таксист сбил двоих детей на пешеходном переходе в Тюмени. Он пытался оправдаться и обманул полицию. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Мужчина заявил, что дети упали сами, а он уехал с места происшествия, чтобы не началась пробка. На видеозаписи произошедшего видно, что все было совершенно не так.

«В Volkswagen установлены несколько видеорегистраторов, но ни в одном из них не было флеш-карт. Этот факт удивил полицейских», — добавили в ГАИ.