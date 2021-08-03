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    03 августа 2021, 11:41

    Тюменский суд вынес приговор бандитам, нападавшим на инкассаторов

    Полина Гребенщикова

    Тюменский областной суд вынес приговор банде преступников, которые несколько лет занимались грабежами и мошенничеством. Они получили сроки от 10 лет, написал «ФедералПресс».

    Тюменский суд вынес приговор бандитам, нападавшим на инкассаторов

    Группировка из шести человек грабила инкассаторов и частные дома, также преступники занимались мошенничеством с лизинговыми компаниями и совершали другие преступления. Одно из ограблений преступники совершили, вооружившись игрушечными пистолетами. Тогда им удалось заполучить 1,7 миллиона рублей.

    Все шестеро получили сроки от 10 лет в колонии строгого режима и штрафы от 100 до 300 тысяч рублей.