Криминал 17 ноября 2022, 12:04 Тюменский суд приговорил сбежавшего с места ДТП пьяного водителя к 6 годам тюрьмы

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Пьяный водитель получил шесть лет тюрьмы за ДТП с погибшим в Тюмени. Мужчина сбежал с места аварии, сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина сел за руль Honda Civic без прав в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он превысил скорость и вылетел на встречную полосу, где произошло столкновение с Lexus.

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Один из пассажиров, находящихся в машине нарушителя, погиб. Еще один попал в больницу в тяжелом состоянии. Водитель же скрылся с места аварии. Теперь он отправится в тюрьму на шесть лет, а также лишится возможности управлять транспортом в течение двух лет и 10 месяцев.

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