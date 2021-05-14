Тюменский студент стал фигурантом уголовного дела из-за ложной информации о теракте

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего студента колледжа за заведомо ложное сообщение о террористическом акте. Об этом сообщила «Политика сегодня».

По данным издания, парень отправил видео со стрельбой двум другим учащимся колледжа. При этом он рассказал о якобы предстоящей гибели людей. Правоохранители нашли молодого человека. Информация о будущем теракте не подтвердилась. Возбуждено уголовное дело. У студента изъяты телефон и компьютер.