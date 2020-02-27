Тюменский пятиклассник покончил с собой во время карантина

Ученик пятого класса одной из тюменских школ свел счеты с жизнью во время февральского карантина. Делом занялся Следственный комитет. В школе произошедшее обсуждать не хотят.

«В рамках расследования уголовного дела проверяются обстоятельства смерти в Тюмени несовершеннолетнего», — подтвердили в пресс-службе регионального Следственного комитета. Слова представителя СК привел сайт 72.Ru.

Получить комментарии в администрации тюменской школы не получилось. Произошедшее никто не подтвердил, но тому есть объяснение: когда идет расследование уголовного дела, фигурантов и причастных просят воздержаться в интересах следствия от комментариев. Да и комментировать некому: директор в командировке, а заместитель руководителя школы сразу кладет трубку.

По словам Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Андрея Степанова, родителям мальчика предложили помощь профессионального психолога. Они пока воздержались от предложенной помощи специалиста, пытаясь пережить трагедию самостоятельно.

Причины, по которым школьник мог наложить на себя руки, остаются неизвестными. Расследование уголовного дела продолжается. В его рамках предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.