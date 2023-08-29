Тюменку обвинили в убийстве бывшего мужа на глазах у нового возлюбленного | 360°

Криминал 29 августа 2023, 13:59 Тюменку обвинили в убийстве бывшего мужа на глазах у нового возлюбленного

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Жительнице Тюменской области предъявили обвинение в убийстве бывшего мужа. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Женщина выпивала в компании бывшего мужа и нынешнего возлюбленного. В процессе застолья началась ссора, и тюменка ударила экс-супруга ножом в грудь. От полученной травмы мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело, суд изберет женщине меру пресечения, следствие настаивает на аресте.

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