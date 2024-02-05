Криминал 05 февраля 2024, 17:32 Тюменку обвинили в попытке убить мужа ножом

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В Тюмени 33-летней местной жительнице предъявили обвинение в покушении на убийство после того, как она ударила мужа ножом в спину. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по городу.

Супруги поссорились в ночь с 3 на 4 февраля. Не желая дальше участвовать в конфликте, мужчина попытался уйти. Но жена догнала его на лестничной площадке и ударила ножом. Очевидцы ссоры вызвали скорую и полицию. Женщину задержали и возбудили уголовное дело.

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