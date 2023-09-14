Криминал 14 сентября 2023, 19:12 Тюменец зарезал знакомого и сам сдался полиции

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В Тюмени мужчина сам позвонил в полицию, чтобы заявить самолично совершенном преступлении. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.

Мужчина рассказал, что выпивал в компании супруги и гостя. В какой-то момент хозяину дома показалось, что приятель слишком интересуется женщиной, и он зарезал ухажера. От удара ножом тот скончался на месте, а ревнивец сдался полиции.

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