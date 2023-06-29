Криминал 29 июня 2023, 17:54 Тюменец украл для своей дачи бытовку за 600 тысяч

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В Тюмени задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в краже со стройки бытовки за 600 тысяч рублей. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Мужчина увидел бытовку на стройке, которая не была огорожена. Он нанял автокран и грузовое такси, присвоил чужое имущество и отвез к себе на дачу. Там ее и обнаружили полицейские, а позже вернули владельцу. Теперь дачнику грозит реальный срок.

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