Криминал 24 августа 2023, 16:56 Тюменец убил ножом отца бывшей девушки

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Житель Тюмени зарезал отца своей бывшей девушки из-за конфликта. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Преступление мужчина совершил в августе 2023 года. Злоумышленник дождался отца бывшей возлюбленной рядом с домом на улице Александра Пушкина. Он проследовал за мужчиной до его квартиры и несколько раз ударил оппонента ножом в область шеи и тела. В результате пострадавший погиб.

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Спустя время злоумышленника задержали сотрудники полиции. Против него возбудили уголовное дело.