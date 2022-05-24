Тюменец признался в изнасиловании и убийстве 20-летней давности

Житель Тюмени явился в полицию с повинной спустя 20 лет после преступления. Он изнасиловал и убил девушку в 2002 году. Теперь его ждет 16 лет в колонии. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

По данным ведомства, мужчина совершил убийство, чтобы скрыть изнасилование. Сразу после этого его не нашли.

Год назад, в 2021-м, мужчина признался во всем сам и стал сотрудничать со следствием. Ранее он уже был судим. Теперь его приговорили еще к 16 годам в колонии строгого режима.