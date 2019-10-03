Тюменец попытался воспользоваться полицией как такси

По данным информагентства, в середине сентября молодой человек позвонил в полицию и рассказал, что его похитили и везут в багажнике авто. Во время диалога с правоохранителями он находился около села Прокутское на трассе Ишим — Большое Сорокино.

Стражи порядка прибыли на место, которое указала «жертва». Тюменец спокойно их дожидался. По его словам, он позвонил в полицию, поскольку не хотел идти пешком. За ложный донос его либо оштрафуют, либо привлекут к общественным работам, либо приговорят к двум годам заключения.