Криминал 25 ноября 2022, 06:10 Житель Тюмени сел в тюрьму за регистрацию 29 мигрантов в своей квартире

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Пожилой житель Тюмени отправится в тюрьму за то, что зарегистрировал в своей квартире 29 мигрантов. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Мужчина получил 14 500 рублей за предоставленные услуги. Проживать в его квартире мигранты при этом не могли.

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«Суд приговорил его к лишению свободы сроком на один год два месяца, с отбыванием в колонии-поселении», — уточнили в прокуратуре.

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