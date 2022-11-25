25 ноября 2022, 06:10
Житель Тюмени сел в тюрьму за регистрацию 29 мигрантов в своей квартире
Пожилой житель Тюмени отправится в тюрьму за то, что зарегистрировал в своей квартире 29 мигрантов. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Мужчина получил 14 500 рублей за предоставленные услуги. Проживать в его квартире мигранты при этом не могли.
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«Суд приговорил его к лишению свободы сроком на один год два месяца, с отбыванием в колонии-поселении», — уточнили в прокуратуре.
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