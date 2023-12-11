11 декабря 2023, 15:06
Тюменец получил пожизненный срок за двойное убийство
Жителя Тюмени осудили за убийство бывшей тещи и нового возлюбленного экс-супруги. Об этом сообщил URA.ru со ссылкой на Telegram-канал прокуратуры региона.
В феврале мужчина пришле с ножом к бывшей жене. В квартире также были ее мама и новый возлюбленный. В результате вооруженный гость ранил всех троих. Его экс-супруге удалось сбежать, а бывшей теще и кавалеру — нет. Они погибли на месте.
Реклама
Суд приговорил тюменца к пожизненному сроку. Экспертиза показала, что он вменяем.
Приговоры
Реклама
Реклама