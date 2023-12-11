Криминал 11 декабря 2023, 15:06 Тюменец получил пожизненный срок за двойное убийство

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Жителя Тюмени осудили за убийство бывшей тещи и нового возлюбленного экс-супруги. Об этом сообщил URA.ru со ссылкой на Telegram-канал прокуратуры региона.

В феврале мужчина пришле с ножом к бывшей жене. В квартире также были ее мама и новый возлюбленный. В результате вооруженный гость ранил всех троих. Его экс-супруге удалось сбежать, а бывшей теще и кавалеру — нет. Они погибли на месте.

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Суд приговорил тюменца к пожизненному сроку. Экспертиза показала, что он вменяем.

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