Тюменец обокрал спящего на вокзале мужчину в Кургане

Житель Тюмени обокрал мужчину, который спал на вокзале в Кургане. Оказалось, он уже был неоднократно судим. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу уральского управления МВД на транспорте.

Тюменец находился в Кургане проездом. Он увидел мужчину, который спал на скамейке, а под скамейкой лежал телефон. Пока никто не видел, тюменец забрал его себе.

Мужчина проснулся и заявил о пропаже в полицию. Он объяснил, что уронил телефон, пока спал. Злоумышленника задержали через полчаса.

На него возбудили уголовное дело по статье «Кража» и приговорили к восьми месяцам тюрьмы.