Тюменец напал на мужчину с ножом за отказ вместе выпить на вокзале в Нижнем Новгороде

Один пассажир напал на другого с канцелярским ножом на Московском вокзале в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на транспортную полицию.

Подозреваемого в нападении задержали. По версии следствия, мужчина (ранее судимый житель Тюменской области), ожидая поезд, предложил вместе выпить соседу в зале ожидания. Получив отказ, мужчина набросился на отказавшего с канцелярским ножом. Он успел несколько раз порезать его лицо. В этот момент подоспела полиция и задержала нападавшего.