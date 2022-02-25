Тюменец избил продавца молотком и попытался обворовать его

Грабитель из Тюмени напал на продавщицу круглосуточного магазина с молотком. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тюменской области.

Злоумышленник попытался избить женщину, однако она отбилась от него. Преступник, испугавшись, что его задержат, покинул место происшествия и не успел украсть деньги из кассы.

Спустя время мужчину удалось задержать. Против него возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.