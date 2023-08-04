Криминал 04 августа 2023, 16:46 Тюменец избил брата лопатой и напал на полицейского

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Житель Тюменской области несколько раз ударил своего брата черенком от лопаты по голове. После этого он напал на полицейского, который приехал на место происшествия. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные областной прокуратуры.

Конфликт произошел в ночь с 21 на 22 ноября 2022 года. По версии следователей, пьяный мужчина поссорился с двоюродным братом и несколько раз ударил его черенком от лопаты по голове и телу. Пострадавший вызвал скорую помощь и полицию.

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Когда на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, злоумышленник начал вести себя агрессивно и ударил одного из полицейских по лицу.

Суд приговорил мужчину к четырем годам и 10 месяцам заключения.