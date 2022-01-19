Типографию фальшивомонетчиков нашли в Дагестане
В Дагестане задержана группа фальшивомонетчиков, которые печатали миллионы поддельных рублей, очень похожих на настоящие.
Как сообщает newizv.ru со ссылкой на информацию ФСБ, во время спецоперации в типографии были обнаружены купюры номиналом пять тысяч на общую сумму в 12 миллионов рублей. При этом они на 90% напоминали настоящие.
Подпольная типография работала в селе Сергокала Дагестана, а сбыт фальшивых купюр происходил в различных регионах страны, в пять раз дешевле их номинальной стоимости.
По подозрению в изготовлении фальшивых денег задержаны пять человек, проживавших в Махачкале и других населенных пунктах Дагестана.
В ходе обысков по месту жительства задержанных нашли четыре формы для изготовления фальшивых денег, пресс-станок, цветные картриджи к принтеру и большое количество поддельных купюр, которые отличить от настоящих денег можно было, только используя специальное оборудование.
Задержанные подозреваются в том, что изготавливали, хранили и сбывали поддельные банкноты. Они арестованы. Ближайшие 15 лет они могут провести в колонии.
Сейчас следствие выясняет, были ли у них сообщники.