Типографию фальшивомонетчиков нашли в Дагестане

В Дагестане задержана группа фальшивомонетчиков, которые печатали миллионы поддельных рублей, очень похожих на настоящие.

Как сообщает newizv.ru со ссылкой на информацию ФСБ, во время спецоперации в типографии были обнаружены купюры номиналом пять тысяч на общую сумму в 12 миллионов рублей. При этом они на 90% напоминали настоящие.

Подпольная типография работала в селе Сергокала Дагестана, а сбыт фальшивых купюр происходил в различных регионах страны, в пять раз дешевле их номинальной стоимости.

По подозрению в изготовлении фальшивых денег задержаны пять человек, проживавших в Махачкале и других населенных пунктах Дагестана.

В ходе обысков по месту жительства задержанных нашли четыре формы для изготовления фальшивых денег, пресс-станок, цветные картриджи к принтеру и большое количество поддельных купюр, которые отличить от настоящих денег можно было, только используя специальное оборудование.

Задержанные подозреваются в том, что изготавливали, хранили и сбывали поддельные банкноты. Они арестованы. Ближайшие 15 лет они могут провести в колонии.

Сейчас следствие выясняет, были ли у них сообщники.