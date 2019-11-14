«Тихонечко сидим, ждем». В НАК рассказали, что делать при скулшутинге

Если в учебное заведение зашел стрелок, первым делом нужно нажать тревожную кнопку. Все ученики и учителя должны закрыться в классе. Ни в коем случае нельзя выходить в коридор и подходить к окнам. Этими советами поделился с «360» замруководителя Антитеррористической комиссии Московской области Владислав Красинский.

Собеседник заявил, что шаблонные действия во время нападения на школу или колледж могут привести к печальным последствиям.

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«Закрывайтесь в классе. Не надо выходить навстречу, вас могут убить. Отходите от окон, не надо никому махать руками — у стрелка может быть сообщник. Лучше лечь на пол. Также нужно налить воды из умывальника, так как злоумышленник может поджечь дверь. Никакого шума, гама, криков — тихонечко сидим, ждем», — заявил Красинский.

По словам собеседника, в последнее время в России участились случаи нападения вооруженных учеников образовательных учреждений на своих однокашников и учителей.

Утром 14 ноября в строительный колледж пришел вооруженный ружьем человек и открыл огонь. Позже он покончил с собой. Ранее сообщалось, что стрелок убил одного студента. Позже его близкий друг рассказал «360», что парень не умер — врачи борются за его жизнь. Медики прооперировали пострадавших во время происшествия. Один 17-летний подросток находится в тяжелом состоянии в реанимации, второй — в отделении больницы. Его состояние медики оценивают как среднее.