Тихая и необщительная. Однокурсница убитой под Волгоградом студентки рассказала о подруге

Студентка из Волгоградской области, в убийстве которой подозревают ее дядю, была тихой и почти ни с кем не общалась. Она помогала мужу своей тети, убирая его квартиру за деньги. Однокурсница студентки рассказала «360», какой она была.

Девушка сообщила, что Даша жила в Суровикино с мамой и отчимом. В частном секторе жила ее тетя с мужем. Родственница уехала в Корею, а Даша за вознаграждение наводила порядок в доме, где проживал 43-летний сожитель тети.

«Тетя уехала в Корею, а она пошла к ее мужу помочь убраться в доме. Ему не понравилось, как она убралась и он ее убил», — рассказала одногруппница Даши, с которой они учились на втором курсе техникума.

По словам девушки, Даша с мамой и отчимом жили небогато, поэтому приходилось подрабатывать. Помогать по хозяйству убитая девушка согласилась за вознаграждение.

«Даша была тихой, почти ни с кем не общалась, на уроках редко отвечала», — отметила однокурсница.

По данным следствия, подозреваемый признался, что повздорил с девушкой из-за качества уборки, после чего ударил ее несколько раз по голове. В результате побоев Даша скончалась, мужчина завернул тело в ковер и сбросил в реку с моста.