Тетю Аиши из Ингушетии приговорили к тюрьме за истязания

Сунженский районный суд Ингушетии признал виновными 36-летнюю женщину и ее 44-летнего сожителя в истязании семилетней племянницы. В прошлом году Аише пришлось ампутировать руку из-за того, что они систематически избивали ее за любые проступки.

«Суд с учетом позиции государственного обвинения признал жителей республики виновными и назначил местной жительнице наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

В ведомстве также сообщили, что ее сожителя приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы исправительной колонии строгого режима. Из-за преступных действий тети и ее партнера у несовершеннолетней девочки развилось психическое расстройство. Это не считая ампутированной руки. По данным следствия, обвиняемые били ребенка в период с декабря 2018 по июль 2019 год. Сейчас девочка проживает с мамой в Магасе.

Девочка получила серьезные травмы, проживая с тетей. Поэтому год назад власти решили перевезти ее из Магаса в Москву и поместили в центр Рошаля. Там медики диагностировали у нее множественные телесные повреждения, укусы, закрытый перелом локтя со смещением, подвывих плеча, гангрену и ожоги, уточняет RT.