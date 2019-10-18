Тесаку смягчили приговор и сняли одно из обвинений

По решению Сыктывкарского городского суда с лидера националистического движения «Реструкт» Максима Марцинкевича (Тесак) сняли обвинение в возбуждении ненависти либо вражды. Таким образом, заключенному смягчили приговор.

«Это произошло в связи с тем, что эта часть статьи была декриминализирована. Общий срок наказания был снижен с 10 до менее чем девяти лет. С учетом новых правил, по которым один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима, скоро мой подзащитный получит право на условно-досрочное освобождение», — рассказал ТАСС адвокат заключенного Иван Сидорович.

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Правозащитник добавил, что теперь Марцинкевич осужден только по статьям о хулиганстве и умышленном уничтожении чужого имущества. Сейчас мужчина находится под стражей в Республике Коми.

В декабре 2018 года Тесака признали виновным в разбое и хулиганстве и приговорили к 10 годам заключения. Соответствующее решение вынес Бабушкинский районный суд Москвы. Также тюремные сроки получили четверо его подельников.

Все осужденные в период с 2013 по 2014 год нападали на граждан под предлогом борьбы с торговцами наркотиками. Своих жертв участники движения грабили, били и обливали краской.