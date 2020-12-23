Суд арестовал одного из соратников Тесака на два месяца

Соратник националиста Максима Марцинкевича Семен Токмаков ближайшие два месяца проведет за решеткой. Суд отправил его в СИЗО до 21 февраля 2021 года. Мужчину обвиняют в убийствах на почве национальной ненависти.

23 декабря в СК России сообщили о задержании шестерых соратников Тесака — Алексея Гудилина, Андрея Кайля, Александра Лысенкова, Семена Токмакова, Максима Хотулева, Павла Хрулева (Мышкина) — в Москве, Тюмени и Сочи.

При задержании бывший лидер националистической организации «Русская цель» Токмаков оказал вооруженное сопротивление. На допросе он дал показания по убийству двух человек с целью пропаганды националистической идеологии в декабре 2003 года. Погибших расчленили и выбросили части тела в московском районе Гольяново.

Всем мужчинам предъявили обвинения в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти. По версии следствия, эти люди причастны к совершению особо тяжких преступлений в начале 2000-х годов.

Тело осужденного в 2018 году за разбой и хулиганство Тесака нашли в камере СИЗО в Челябинской области 16 сентября. Предварительная причина его смерти — суицид. На месте гибели мужчины нашли предсмертную записку. В СК заявили, что перед смертью Тесак признался в серии убийств. Родные Марцинкевича в это не верят. Его отец в начале декабря получил отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти сына.