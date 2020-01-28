Терроризм и разбой. МВД сообщило о росте преступности в России

Всего за январь–декабрь 2019 года было зарегистрировано 2 миллиона 24,3 тысячи преступлений. Рост преступности отмечался в 53 регионах, снижение — в 32.

Почти 80% преступлений регистрируется в городах и поселках городского типа (1,6 миллиона). Пятая часть — в сельской местности (400 тысяч).

Более половины всех зарегистрированных нарушений закона (53,5%) составляют хищения — кража, разбой, мошенничество.

Также в 2019 году было зарегистрировано 1806 преступлений террористического характера. Годом ранее их было на 7,6% меньше.

При этом количество дел по статье об экстремизме (585) оказалось на 53,8% ниже, чем в 2018 году.

Общий ущерб от преступлений составил 627,7 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом эта сумма выросла на 11,5%.