Эксклюзив 24 июля 2023, 22:32 «Терроризировали весь район». Мать подростка из Гольяново рассказала, как хулиганы избили и ограбили ее сына Мать подростка, которого ограбили в Гольяново, заявила о побоях и угрозах от хулиганов Freepik

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Подростки, которые вымогали деньги у школьников в Гольяново, избили одного из них, сняли весь процесс на видео и опубликовали в интернете. Об этом сообщила мать одного из пострадавших детей в беседе с «360».

«Они избили сына, сняли на видео, выставили в интернет, после этого ограбили. Сразу поступили угрозы сыну», — сообщила женщина.

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По ее словам, еще в 2021 году злоумышленники хотели продать некий «аккаунт», который мальчик отказался покупать. Позже один из хулиганов решил, что пострадавший якобы обидел мать одного из членов его компании, поэтому его следует наказать. При этом подросток даже был не знаком с оскорбленной родительницей.

Женщина отметила, что правоохранительные органы не принимали активного участия в расследовании избиения из-за отсутствия весомых доказательств. Разбирательство уже идет около двух лет.

«Судьи как-то вообще не обращали внимание на видео, где моего сына избивают. Они говорят: „мы не видим, где его бьют“. А там реально прям бьют ногами. Сын лежал с сотрясением, все выписки из больницы, все это есть. Постоянно мне поступали угрозы, что будут избивать», — пояснила мать одного из пострадавших.

Женщина рассказала, что один из компании хулиганов испугался. Он предоставил голосовые записи разговоров, на которых его криминальные друзья договаривались об ограблении. Однако это не привело к справедливому завершению, многих злоумышленников так и не привлекли к ответственности из-за хороших связей с определенными людьми.

Мать пострадавшего отметила, что после пережитого подростку диагностировали кисту мозга. Сейчас семья занимается активным лечением мальчика.

«У него частые головокружения, тошнота. Иногда бывают какие-то сбои в организме», — рассказала женщина.

По ее словам, компания нападавших быстро узнала, в какой больнице лежит ее сын. Хулиганы заявили матери, что имеют связи в медучреждении, как и во всем городе.

Женщина отметила, что вымогавшие деньги у подростков парни, уже давно «терроризируют весь район». Трое злоумышленников избивают детей и держат в страхе как самих несовершеннолетних, так и родителей своих жертв. Заявления в полицию написали уже больше пяти человек.

«Постоянно вымогали деньги, переводы просили. Они почти все Гольяново вот так вот прессуют», — сказала мать пострадавшего.

Когда родители подростков обратились в правоохранительные органы, компания хулиганов подъехала к местному отделению и стала кричать, что имеет хорошие связи в городе. Вся эта ситуация, по словам женщины, была похожа на картину из 90-х.

Мать пострадавшего заявила, что злоумышленника приговорили к одному году условно. Решение суда не удовлетворило семью, поэтому они подали на апелляцию и выиграли ее. Сейчас дело на доследовании.