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    11 ноября 2021, 18:43

    Террористы захватили автобус в Гаити

    Террористы взяли в заложники 50 пассажиров автобуса и требовали 500 тысяч долларов

    Дарья Морозова

    Неизвестные захватили автобус в столице Гаити, Порт-о-Пренс. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

    В автобусе находились 50 пассажиров. Их взяли в заложники и потребовали выкуп в размере 500 тысяч долларов.

    Информации о пострадавших нет. Сотрудники экстренных служб ведут переговоры с террористами. Обстоятельства происшествия выясняются.

    Ранее у больницы в Кабуле прогремел взрыв. СМИ пишут, что его устроил террорист-смертник.