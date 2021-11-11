Террористы захватили автобус в Гаити
Террористы взяли в заложники 50 пассажиров автобуса и требовали 500 тысяч долларов
Неизвестные захватили автобус в столице Гаити, Порт-о-Пренс. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».
В автобусе находились 50 пассажиров. Их взяли в заложники и потребовали выкуп в размере 500 тысяч долларов.
Информации о пострадавших нет. Сотрудники экстренных служб ведут переговоры с террористами. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее у больницы в Кабуле прогремел взрыв. СМИ пишут, что его устроил террорист-смертник.