Террористы СБУ готовили нападение на российский гумконвой

Российские силовики задержали террористов, которые под руководством Службы безопасности Украины (СБУ) готовили нападение на российский гумконвой, сообщила на своем сайте Федеральная служба безопасности.

Диверсанты были схвачены при проведении спецоперации на Украине на освобожденной территории. Было возбуждено уголовное дело за приготовление к акту международного терроризма.

По данным следствия, злоумышленники готовили нападение на гумконвой и военных при помощи заминированной машины. В их тайниках было найдено два переносных зенитных ракетных комплекса «Игла» с пусковыми устройствами, три гранатомета «РПГИ8», пулемет «ПКМ», автомат Калашникова, пистолет Макарова, противотанковая мина с дистанционным взрывателем, восемь килограмм пластида, СВУ, 127 ручных гранат, 18 противопехотных и магнитных мин, 42 взрывателя и детонатора, подрывная машинка «ПМ-4», радиостанции, более пяти тысяч патронов, приборы ночного видения и сам заминированный автомобиль.

Задержание пяти террористов происходило в Крыму, сообщил ТАСС. Им уже избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца.