Террористы из крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»* получили большие сроки

Террористы из запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» получили от 7 до 19 лет за подрывную работу в Крыму и подготовку захвата власти. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.

Как сообщило РИА «Новости», Муслим Алиев получил 19 лет колонии строгого режима, Инвер Бекиров — 18 лет, Вадим Сирук — 12 лет, Эмир-Усеин Кук — 12 лет, Рефат Алимов — восемь лет, Арсен Джеппаров — семь лет. Ни один из них свою вину не признал. Пока приговор не вступил в силу, его можно обжаловать.

По материалам дела, Алиев и Бекиров в сентябре 2015 года организовали в Ялте и Алуште ячейку «Хизб ут-Тахрир»*. Ее целью является создание исламского халифата по всему миру. Участниками ячейки стали Алимов, Джеппаров, Кук и Сирук. Они вербовали людей и вели «скрытную антиконституционную деятельность». Их задержали в начале 2016 года.

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В первый раз дело попало в суд в начале 2018 года. Кук в конце июня объявил голодовку, после чего его отправили в тюремную больницу. Спустя три недели он вновь начал есть. Позже суд вернул прокуратуре Крыма уголовное дело для «устранения препятствий» для его рассмотрения (детали неизвестны). В марте 2019 года дело опять оказалось в суде, с апреля его начали рассматривать.

Деятельность «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» запрещена в большинстве арабских, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государств.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — запрещенная на территории России террористическая организация. Считается политической партией, которую создали в 1953 году в Палестине. Она работает в Западной Европе, Египте, Иордании, Кувейте, Палестине, Сирии, Турции.