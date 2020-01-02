Террористы ИГ* взяли ответственность за нападение в Магасе

Нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас было совершено около 17:30 31 декабря. Как сообщили в МВД, в результате нападения был убит инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД в Ингушетии Зелимхан Кокорхоев. В МВД ранее говорили, что пострадали три сотрудника полиции, нападавшие были нейтрализованы. В то же время в заявлении террористов утверждается, что погибли два сотрудника полиции.

Источник агентства также рассказал, что у нападавших не было огнестрельного оружия. Они сбили сотрудника ДПС, а потом ранили его ножами. Затем они напали на экипаж. Их нейтрализовал проезжавший мимо сотрудник полиции.

По данным СМИ, на пост напали Микаил Мизиев и Ахмед Имагожев. Последний был госпитализирован в тяжелом состоянии и уже пришел в сознание.

После атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.