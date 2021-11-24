ФСБ задержала спонсировавшего террористов иностранца

Сотрудники ФСБ задержали иностранца, занимавшегося финансированием террористов «Джебхат ан-Нусры»*. Мужчину поймали в Хабаровске, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

«Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю задержан 26-летний выходец одной из среднеазиатских республик, причастный к совершению преступлений, предусмотренных статьей „Содействие террористической деятельности“», — привело сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Задержанный иностранец добровольно отдавал деньги участникам одной из вооруженных группировок, входящих в состав «ан-Нусры»*. Также сотрудникам ФСБ удалось установить личности еще четырех человек, знавших о преступлении.

Соотечественники иностранца не стали сообщать о незаконных действиях правоохранителям. В итоге на них завели уголовные дела по статье о непредоставлении информации о преступлении в органы власти. Сейчас правоохранители продолжают расследовать уголовные дела и устанавливать все обстоятельства.

*«Джебхат ан-Нусра» — запрещенная в России террористическая группировка.