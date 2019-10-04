Стало известно о предотвращенных в Туле и Владимире терактах

С начала 2019 года в России удалось предотвратить четыре теракта. Преступления планировались в Туле, Воронеже, Тамбове и Владимире. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«За восемь месяцев текущего года предотвращено пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре террористических акта, планировавшихся в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже», — цитирует Патрушева «Интерфакс».

Он отметил, что всего за этот период в центральной части страны задержали 152 человека, которые были связаны с террористической деятельностью.

Весной 2019 года Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что во Владимирской области прошла контртеррористическая операция. Во время спецмероприятия ликвидировали двух боевиков в Кольгучино. Задержанные были членами террористической группировки и поддерживали связь с иностранными эмиссарами. Боевики планировали совершить атаку в месте массового скопления людей.