Важное 02 апреля 2023, 20:42 Теракт стал предварительной версией следствия после взрыва в кафе Петербурга Источник RT: за взрывом кафе в Петербурге могут стоять СБУ или несистемная оппозиция Телеканал «360»

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Следствие рассматривает версию о теракте после взрыва в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом со ссылкой на источник сообщил RT.

Собеседник журналистов подчеркнул, что за организацией могли стоять представители как Службы безопасности Украины, так и несистемной оппозиции.

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Правоохранители начали розыск девушки, которая вручила Татарскому заминированную статуэтку.

Гибель военкора при взрыве в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга уже подтвердили в МВД.

Присутствовавший на встрече с журналистом очевидец рассказал «360», что взрыв произошел после того, как неизвестная девушка вручила Татарскому статуэтку. Он отметил, что после этого посетительница села подальше и первой выбежала из помещения после взрыва.

Уголовное дело об убийстве общеопасным способом возбудили следователи Санкт-Петербурга после взрыва в кафе на Университетской набережной. В ведомстве подчеркнули, что криминалисты принимают все меры для установки личности причастных к случившемуся.