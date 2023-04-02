02 апреля 2023, 20:42
Теракт стал предварительной версией следствия после взрыва в кафе Петербурга
Источник RT: за взрывом кафе в Петербурге могут стоять СБУ или несистемная оппозиция
Следствие рассматривает версию о теракте после взрыва в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом со ссылкой на источник сообщил RT.
Собеседник журналистов подчеркнул, что за организацией могли стоять представители как Службы безопасности Украины, так и несистемной оппозиции.
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Правоохранители начали розыск девушки, которая вручила Татарскому заминированную статуэтку.
Гибель военкора при взрыве в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга уже подтвердили в МВД.
Присутствовавший на встрече с журналистом очевидец рассказал «360», что взрыв произошел после того, как неизвестная девушка вручила Татарскому статуэтку. Он отметил, что после этого посетительница села подальше и первой выбежала из помещения после взрыва.
Уголовное дело об убийстве общеопасным способом возбудили следователи Санкт-Петербурга после взрыва в кафе на Университетской набережной. В ведомстве подчеркнули, что криминалисты принимают все меры для установки личности причастных к случившемуся.
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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