27 февраля 2024, 09:50
Теракт спецслужб Украины с химоружием предотвратили в Запорожской области
ФСБ предотвратила теракт с использованием химоружия в Запорожской области
Сотрудники ФСБ задержали троих граждан Украины, собиравшихся устроить теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
«Изъятые [у злоумышленников] препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США», — указали в ФСБ.
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По факту случившегося возбудили дело по статье о разработке, производстве, накоплении, приобретении или сбыте оружия массового поражения и статье «Террористический акт».
Также ведомство показало видео задержания причастных к подготовке теракта украинцев.
На минувшей неделе сотрудники ФСБ задержали в Самарской области участников законспирированной ячейки международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*.
* «Хайят Тахрир аш-Шам» — запрещенная в России террористическая организация.
Терроризм
ФСБ
Украина
Запорожская область
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