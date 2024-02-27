Важное 27 февраля 2024, 09:50 Теракт спецслужб Украины с химоружием предотвратили в Запорожской области ФСБ предотвратила теракт с использованием химоружия в Запорожской области

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Сотрудники ФСБ задержали троих граждан Украины, собиравшихся устроить теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«Изъятые [у злоумышленников] препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США», — указали в ФСБ.

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По факту случившегося возбудили дело по статье о разработке, производстве, накоплении, приобретении или сбыте оружия массового поражения и статье «Террористический акт».

Также ведомство показало видео задержания причастных к подготовке теракта украинцев.

На минувшей неделе сотрудники ФСБ задержали в Самарской области участников законспирированной ячейки международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

* «Хайят Тахрир аш-Шам» — запрещенная в России террористическая организация.