Теракт предотвратили в Уфе
В Уфе предотвратили теракт на объекте правоохранительных органов. Об этом сообщил ЦОС ФСБ. По данным ведомства, сторонник международной радикальной организации планировал взрыв объекта правоохранительной структуры.
Подозреваемым в подготовке теракта стал местный житель 1995 года рождения. Молодого человека задержали в арендованном частном доме.
В ходе обыска в его телефоне обнаружили переписку с кураторами террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*.
«В мобильном телефоне задержанного обнаружена переписка с членами террористических структур, изобличающая его преступные намерения», — говорится в сообщении ЦОС.
Также силовики изъяли самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления еще одной бомбы.
Личность задержанного и другие подробности спецоперации в ведомстве не раскрыли.
Это второй случай предотвращенного теракта в России за 9 июля. Подмосковные следователи сообщили о задержании иностранца, вступившего в ряды «Исламского государства»*.
Он планировал взорвать бомбу на территории Московской области. При задержании у него нашли детали и оборудования для изготовления самодельного взрывного устройства.
*«Хайят Тахрир аш-Шам», «Исламское государство —итеррористические организации, запрещенные в России