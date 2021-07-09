Теракт предотвратили в Уфе

В Уфе предотвратили теракт на объекте правоохранительных органов. Об этом сообщил ЦОС ФСБ. По данным ведомства, сторонник международной радикальной организации планировал взрыв объекта правоохранительной структуры.

Подозреваемым в подготовке теракта стал местный житель 1995 года рождения. Молодого человека задержали в арендованном частном доме.

В ходе обыска в его телефоне обнаружили переписку с кураторами террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

«В мобильном телефоне задержанного обнаружена переписка с членами террористических структур, изобличающая его преступные намерения», — говорится в сообщении ЦОС.

Также силовики изъяли самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления еще одной бомбы.

Личность задержанного и другие подробности спецоперации в ведомстве не раскрыли.

Это второй случай предотвращенного теракта в России за 9 июля. Подмосковные следователи сообщили о задержании иностранца, вступившего в ряды «Исламского государства»*.

Он планировал взорвать бомбу на территории Московской области. При задержании у него нашли детали и оборудования для изготовления самодельного взрывного устройства.

*«Хайят Тахрир аш-Шам», «Исламское государство —итеррористические организации, запрещенные в России