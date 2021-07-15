Теракт предотвратили в толпе в Москве

В Москве предотвращен теракт в людном месте. Атака планировалась на июль. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ.

За ее подготовку задержан россиянин, который состоял в переписке с террористами в Сирии. В тайнике у него нашли компоненты самодельной бомбы. Известно, что мужчина планировал подорвать СВУ в местах массового скопления людей.

«В результате проведенных мероприятий в Москве задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудник ФСБ также обнаружили у задержанного инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства и переписку с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций. Возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, уточнили в пресс-службе.

На прошлой неделе в Уфе предотвратили теракт на объекте правоохранительных органов. По данным ФСБ, сторонник международной радикальной организации планировал взрыв.